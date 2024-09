Prüfungen bei der Affinger Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Affing legten vor Kurzem zwei Gruppen ihre Prüfungen ab. Die erste Gruppe machte mit der MTA-Basisprüfung (Modulare Truppausbildung) den ersten Schritt in ihrer Feuerwehrkarriere. Auf diese Prüfung bauen alle weiteren Lehrgänge in der Feuerwehr auf. Alle sieben Prüflinge (vier aus dem Ortsteil Gebenhofen und drei aus Affing) schafften die Aufgaben, bestehend aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil, mit Bravour. Die zweite Gruppe legte erfolgreich ihre MTA-Abschlussprüfung ab. Mit dieser Prüfung sind die jungen Leute jetzt in der Lage, Lehrgänge an der staatlichen Feuerwehrschule zu besuchen oder aber auch die zum Beispiel die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger oder Maschinisten zu machen. Auch hier schafften alle Prüflinge die Aufgaben mit einem sehr guten Ergebnis. Hintere Reihe von links: Feuerwehrbeauftragter Michael Zeitlmeier, Stefan Stadler (Zweiter Kommandant Gebenhofen), Fabian Lechner (Zweiter Kommandant Affing), Robert Siering (Jugendwart Affing), Maximilian Hefele (Jugendwart Affing), Georg Hartl (Jugendwart Affing), Tobias Neukäufer (Jugendwart Gebenhofen). Vordere Reihe von links: Feuerwehrbeauftragte Anita Klostermeier, Lukas Mägele, Johanna Mägele, Lea Neumair, Florian Winkler, Tobias Schuhmeier, Christoph Stegmann, Oliver Pawelek, Kreisbrnadmeister Andreas Stegmann, Prüfer Alexander Schindler, Wolfgang Neukäufer (Vorsitzender Gebenhofen), Stefan Haas (Kommandant Gebenhofen). Von links: Kommandant Wolfgang Rieß, Daniel Falke, Matthias Limmer, Lucia Griesbeck, Luis Lepach, Michael Kind, Johannes Schuhmeier, Jonathan Eichmayr, Christoph Stegmann, Florian Matzka, Felix Kigle, Kreisbrandmeister Andreas Stegmann, Prüfer Alexander Schindler und Bürgermeister Markus Winklhofer.

