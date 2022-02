Rechnungsprüfungsausschuss: Gerhard Faltermeier ist wieder Vorsitzender

Plus Affinger Gemeinderat stimmt dem Rücktritt von Jutta Hahn an der Spitze des Prüfungsausschusses zu. Ihr Nachfolger Faltermeier bringt Erfahrung im Amt mit.

Jutta Hahn ist zum Jahresende als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses in Affing zurückgetreten. Der Gemeinderat entband sie am Dienstag nun ganz offiziell von diesem Amt. Es gab bei diesem Beschluss aber eine Gegenstimme.