Sammlerin aus Affing ist Motiv-Teelichtern verfallen

Die Affingerin Angelika Seitz liebt Teelichter in Figuren-Form. Besonders gern hat sie Engel, sie schätzt aber auch Totenkopf-Motive. Das hat seinen Grund.

Die einen sammeln Briefmarken oder Münzen, die anderen Postkarten, Handtaschen oder Schuhe. Eine eher ungewöhnliche Sammelleidenschaft hat Angelika Seitz aus Affing für sich entdeckt: Sie sammelt Motiv-Teelichter vom Engel bis zum Totenkopf. Vor etwa 15 Jahren hat die Bäckerei-Verkäuferin damit begonnen, die kleinen Kerzen mit allerlei Figürchen und Motiven zusammenzutragen. Ihre inzwischen verstorbene Schwiegermutter hatte damals das Haus zu Anlässen wie Weihnachten oder Ostern immer besonders liebevoll dekoriert. Dabei kamen regelmäßig Motiv-Teelichter zum Einsatz. Seitz erzählt: "Weil mir die so gut gefallen haben, hat mir die Schwiegermutter immer mal wieder Kerzen geschenkt."

Angelika Seit hat inzwischen 2800 Teelichter gesammelt

Damit war der Grundstein für ihre heutige Sammlung gelegt, die inzwischen auf stattliche 2800 Teelichter angewachsen ist. Vor allem in den vergangenen Jahren war die Sammlerin sehr aktiv und es kamen jede Menge neuer Motiv-Teelichter hinzu. Angelika Seitz' Ehemann teilt zwar das Hobby seiner Frau nicht. Aber er unterstützt sie dennoch tatkräftig, indem er immer wieder neue Aufbewahrungskästen zusammenbaut und diese an den Wänden befestigt. Sie sind geschlossen, deshalb fallen auch keine aufwendigen Staubwischarbeiten an. Die Schaukästen sind überall im Haus verteilt. Auf stolze 18 Stück hat es die leidenschaftliche Sammlerin bereits gebracht und ein nächster wartet schon auf seinen Einsatz.

In diesen Kästen bewahrt Angelika Seitz ihre Schätze auf. Foto: Inge von Wenczowski

Manche Motiv-Teelichter hat die Mutter einer erwachsenen Tochter doppelt. Diese benutzt sie zum Tausch gegen Kerzen, die ihr noch fehlen. Eine Gruppe von fünf begeisterten Motiv-Teelicht-Sammlerinnen aus allen Ecken Deutschlands tauscht sich jeden letzten Sonntag eines Monats per Handyfoto über neue Sammelobjekte aus. Die Teelichter wechseln dabei eins zu eins den Besitzer, jedes zusätzliche Lichtlein wird mit einem Euro vergütet, bevor alles zusammen die Reise per Post antritt. Diese Tauschaktionen sind neben Kleinanzeigen auf Online-Plattformen und Geschäften eine Hauptquelle, um die Sammlung zu ergänzen. Seitz hat auch schon einige Motive auf Weihnachtsmärkten gefunden, aber diese mussten ja nun bereits zum zweiten Mal wegen Corona ausfallen.

Ein neues Teelicht fühlt sich an wie Weihnachten

Inzwischen pflegt die Affingerin auch internationale Sammel-Beziehungen. Denn eine ihrer Tausch-Freundinnen konnte Verbindungen nach Holland und Belgien herstellen, sodass auch von dort hin und wieder Päckchen eintreffen. Seitz erzählt freudig: "Das ist dann jedes Mal wie Weihnachten." Das sei auch beim monatlichen Tausch so. "Wir haben jeden Monat Weihnachten", ergänzt sie lachend.

Sorgsam aufbewahrt in Kisten warten doppelte Lichtlein auf Tauschpartner. Foto: Inge von Wenczowski

Die Kerzlein sind akribisch nach Themen und Farben in den Schaukästen eingeordnet. Da gibt es von Blumen und Früchten über allerlei Tierchen bis hin zu Mini-Nussknackern, Sternen und Weihnachtsmännern fast alles zu finden. Recht kurios sind einige Fadenspulen nebst Nähmaschine in Kerzenform, was Besucher und Besucherinnen durchaus zum Staunen bringt.

Besonders gerne mag die Sammlerin ihre Engel - und das nicht nur als Motiv-Teelicht. Auch aus Keramik oder anderen Materialien hat sie schon einige Himmelsboten zusammengetragen. Richtig begeistert ist Angelika Seitz auch immer, wenn sie Kerzen mit Totenkopf-Motiv entdeckt. Denn "die sind wirklich selten", sagt sie.

Allgemein ist die Menge an verfügbaren unterschiedlichen Motiven von Thema zu Thema sehr ungleich verteilt. Während Kerzen mit weihnachtlichen oder floralen Motiven sehr häufig anzutreffen sind, sind andere Bereiche nur spärlich vertreten. So würde sich die 53-Jährige riesig über Kerzenzuwachs zum Thema Fußball, Hochzeit oder Baby freuen.

Für gewöhnlich weiß Angelika Seitz sofort, in welchen Kasten sie ihre Sammelstücke einordnen muss. Allerdings hat sie auch ab und zu "Problemfälle", bei denen sie sich nur schwer entscheiden kann, in welche Rubrik die Motive gehören. Vor allem bei Weihnachtsmännern und Zwergen fällt ihr da die Zuordnung manchmal schwer.

Was sich Teelicht-Sammlerin Angelika Seitz wünscht

Die Begeisterung über ihre Motiv-Teelichter ist Seitz regelrecht ins Gesicht geschrieben. Sie strahlt: "Das ist einfach ein Spleen von mir und ich liebe sie alle." Außerdem findet die passionierte Sammlerin, dass sie ein recht praktisches Hobby hat. Die Kerzlein verbrauchen nicht allzu viel Platz und sind bezahlbar. Meist kosten sie nur zwischen 50 Cent und drei Euro.

Angelika Seitz wünscht sich, dass sich noch mehr Menschen für die Motiv-Teelichter erwärmen und sich so vielleicht sogar neue Tauschmöglichkeiten ergeben.