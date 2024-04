Affing

06:15 Uhr

Das Millionenprojekt Grundschule steht in den Startlöchern

Plus Sieben Klassen werden während der Bauphase in Container ausgelagert. Mitte Oktober sollen die Bauarbeiten starten. Ist das zu früh?

Von Carmen Jung

Die Gemeinde Affing startet das Millionenprojekt Umbau, Erweiterung und Sanierung der Grundschule mit einem Provisorium. Sie richtet auf dem Hartplatz westlich der Schule sieben Ersatz-Klassenzimmer in Containern ein. Die Containeranlage soll zum Schuljahresbeginn stehen. Mitte Oktober ist der Start der Bauarbeiten geplant. Manchen geht das allerdings zu schnell.

Der Gemeinderat sollte in seiner jüngsten Sitzung sein Okay für die Ausschreibung der Containeranlage geben. Zunächst aber rief Bürgermeister Markus Winklhofer zum Gedenken an den verstorbenen Ratskollegen Josef Schmid aus Anwalting auf. Schmid war am 7. April im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Erst im März hatte der Gemeinderat sein Rücktrittsgesuch angenommen. Nach ehrenden Worten erhob sich der Gemeinderat zu einer Schweigeminute. Danach sagte Winklhofer, es falle schwer zur Tagesordnung zurückzukehren. Diese stand zunächst erst einmal zur Debatte.

