Sattelzug mit Joghurtbechern kippt bei Affing in den Straßengraben

Der 40-Tonner kommt auf der Staatsstraße auf Höhe von Katzenthal bei Affing von der Straße ab. Die Fahrt endet im Graben. Die Bergungsarbeiten dauern Stunden.

Ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug ist in der Nacht zum Donnerstag auf der Staatsstraße auf Höhe des Affinger Ortsteils Katzenthal im Straßengraben gelandet. Der Lastwagen hatte mehrere Tonnen Joghurtbecher geladen. Die Bergung dauerte Stunden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug auf der Staatsstraße 2035 von Weichenberg in Richtung Affing unterwegs. Gegen 0.25 Uhr geriet der 69-jährige Fahrer aus noch unbekannter Ursache mit seinem Lastwagengespann in einer leichten Linkskurve auf Höhe von Katzenthal nach links von der Straße ab. Der Sattelzug touchierte einen Holzstrommast am Fahrbahnrand. Danach kippte der 40-Tonner im abschüssigen Straßengraben leicht auf die rechte Seite und blieb dort stecken.

Der Rettungsdienst bringt den Lastwagenfahrer nach dem Unfall ins Krankenhaus

Der 69-jährige Fahrer blieb augenscheinlich zwar unverletzt, der Rettungsdienst brachte ihn aber dennoch vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Affinger Feuerwehr war im Einsatz, um eine Umleitungsstrecke über Gaulzhofen (Aindling) einzurichten. Die Bergung des Lastwagens durch ein Abschleppunternehmen nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Der Sachschaden am Sattelzug, den geladenen Joghurtbechern und an dem Strommast beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro. Zu einem Ausfall der Stromversorgung führte der Unfall laut Polizei nicht. - (AZ)