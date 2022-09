Schulden für die Wasserversorgung belasten Affing

Plus Die Gemeinde möchte diese Schulden gerne aus dem Haushalt ausgliedern und ein Kommunalunternehmen gründen. Das Landratsamt hält davon nichts.

Rund neun Millionen Euro braucht die Gemeinde Affing in den nächsten zehn Jahren, um die Wasserversorgung gewährleisten zu können. Zwar müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher über kurz oder lang für die Investitionen aufkommen. Doch die Gemeinde muss sie vorfinanzieren und diese Summen belasten den Haushalt. Eine Idee, die roten Zahlen aus dem Etat herauszuhalten, stößt im Landratsamt allerdings auf wenig Gegenliebe.