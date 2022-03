Affing

So demonstriert Landwirt Matthias Brandmeir für den Frieden

Ein Peace-Zeichen hat der Affinger Landwirt Matthias Brandmeir in seinen Acker am Forstweg "gezeichnet".

Plus Spontan "zeichnet" der Affinger Landwirt Matthias Brandmeir das Friedenszeichen in seinen Acker am Forstweg. Sein Beweggrund ist ganz einfach.

Von Carmen Jung

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bewegt auch Matthias Brandmeir. Der Affinger Landwirt und Gemeinderat wollte ein Zeichen für den Frieden setzen. Ganz spontan "malte" er mit der Scheibenegge das Peace-Zeichen in den Boden seines Ackers südlich des Sommerkellers. Inzwischen musste er es aber wieder entfernen.

