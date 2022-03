Spendenaktion der Affinger Landjugend für Ukraine trifft auf große Resonanz

Die Katholische Landjugend Affing veranstaltete einen Kuchenverkauf, um Geldspenden für Menschen in der Ukraine zu sammeln. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Um bedürftige Menschen in der Ukraine finanziell zu unterstützen, hatte die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Affing nach dem Sonntagsgottesdienst einen Kuchenverkauf vor ihrem Vereinsheim initiiert. Dem Verein zufolge stieß die Aktion trotz der Kälte auf große Resonanz: Innerhalb kurzer Zeit waren alle 30 Kuchen verkauft, die freiwillige Hobbybäckerinnen und -bäcker gemacht hatten. Insgesamt kamen knapp über 4000 Euro zusammen.

Ukrainischer Verein Augsburg leitet Spenden an die Ukraine weiter

Die KLJB leitet die Spenden nach eigenen Angaben in vollem Umfang an den Ukrainischen Verein Augsburg weiter. Dieser sorgt demzufolge dafür, dass das Geld in der Ukraine ankommt. Interessierte ab 14 Jahren, die Lust haben, sich bei der KLJB zu engagieren, können sich unter info@kljb-affing.de unverbindlich melden. (lavoe)