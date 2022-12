Stimmungsvoll wie immer: Gäste genießen den Affinger Weihnachtsmarkt

Plus Nach zwei Jahren Pause findet der Markt wieder im Affinger Schlosshof statt. Viele haben nur darauf gewartet. Auch diejenigen, die dort arbeiten.

Viele haben offenbar schon sehnsüchtig auf den Affinger Weihnachtsmarkt gewartet. Überraschend viele Besucher und Besucherinnen flanierten am Samstag bereits vor der offiziellen Eröffnung über den Schlosshof und genossen die Atmosphäre. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona findet der Markt nun wieder an zwei Adventswochenenden statt. Der Auftakt war vielversprechend.