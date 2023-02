Streitfrage im Affinger Gemeinderat: Ist das eine Gefälligkeitsplanung?

Plus Ein Bürger will auf einem Grundstück im Außenbereich von Gebenhofen bauen. Daneben ist ein Rinderstall genehmigt. Der Bürgermeister sieht Konfliktpotenzial.

Auf den ersten Blick ging es nur um ein Wohnhaus, auf den zweiten Blick um Grundsätzliches: Handelt es sich um eine Gefälligkeitsplanung, wenn die Gemeinde versucht, ein einzelnes Bauvorhaben zu ermöglichen – auf einem Gelände, das sich aus Behördensicht kaum dafür eignet? Diese Frage bewegte jüngst den Affinger Gemeinderat bei einem Beispiel in Gebenhofen.