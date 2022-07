Stromausfall: Affing unterstützt Notfall-Konzept des Landkreises

Plus Die Gemeinde Affing weiß spätestens seit dem Tornado vom Mai 2015, wie wichtig es ist, im Katastrophenfall Hilfe zu bekommen. Sie will vorsorgen.

Mit Naturkatastrophen und ihren schlimmen Folgen kennt sich Affing notgedrungen aus. Zu eindrücklich waren die Auswirkungen des Tornados, der im Mai 2015 über Teile der Gemeinde Affing hinweggefegt ist. Die Unterstützung damals hat vorbildlich funktioniert. Affing will aber auch künftig im Notfall gerüstet – etwa, wenn großflächig der Strom ausfällt.