Teure Lagerhalle für Hackschnitzel schreckt Affinger Gemeinderat ab

Plus Auf dem Bauhofgelände plant die Gemeinde ein Hackschnitzel-Heizwerk. Neue Entwürfe sehen eine Lagerhalle vor, die rund 360.000 Euro kostet. Das stößt auf Widerstand.

Das Heizkraftwerk auf dem Affinger Bauhofgelände ist beschlossene Sache. Ebenso der Aufbau einer Nahwärmeversorgung für Bauhof, Grundschule, Gemeindeverwaltung und Mehrzweckhalle. Bereits Ende 2024 soll der Bauhof als erste Einrichtung mit Wärme aus Hackschnitzeln versorgt werden. Doch zuvor sind noch Detailfragen zu klären. Eine davon: Ist wirklich eine Bevorratungshalle für die Hackschnitzel nötig, die 360.000 Euro kosten soll?

Der Entwurf für das Heizkraftwerk mit einer Leistung von 430 Kilowatt samt Halle stieß jüngst im Gemeinderat auf wenig Zustimmung. Markus Jahnel fasste die Stimmung so zusammen: Das habe mit den ursprünglichen Plänen für die Nahwärmeversorgung "nichts mehr zu tun". Sein Hauptkritikpunkt: Zunächst war von einer Amortisationszeit von etwa vier Jahren die Rede. Aufgrund der Mehrkosten durch die Hackschnitzelhalle wäre die Anlage nun erst nach rund zwölf Jahren abbezahlt. "Ich tue mich damit schwer. Ich sehe es kritischer als vorher", sagte der Dritte Bürgermeister.