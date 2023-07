Tod von Rudi Fuchs löst im Affinger Gemeinderat große Betroffenheit aus

Bürgermeister Markus Winklhofer unterrichtet den Gemeinderat über den Tod seines Vorgängers. Er findet Worte des Dankes. Das Gremium gedenkt des Verstorbenen.

Die Betroffenheit in der Affinger Gemeinderatsrunde war am Dienstagabend förmlich greifbar. In einer, wie sich Bürgermeister Markus Winklhofer ausdrückte, "denkwürdigen und außergewöhnlichen Sitzung", oblag es ihm, dem Gremium die traurige Nachricht zu übermitteln: die vom Tode seines Amtsvorgängers Rudi Fuchs. Die Kolleginnen und Kollegen erhoben sich zum Gedenken an den Verstorbenen aus ihrer Runde.

Winklhofer erinnerte in seiner kurzen Ansprache daran, dass Fuchs letztmals Ende Januar an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen habe - schon sichtlich angeschlagen. Seither fehlte Fuchs, der seit Mai 2020 als Gemeinderat fungierte, aufgrund einer schweren Erkrankung. Im Gemeinderat habe sich Fuchs "engagiert und konstruktiv für die Belange der Gemeinde" eingesetzt, lobte er.

Affinger Bürgermeister lobt Rudi Fuchs' Kompetenz und Weitblick

In den Vordergrund rückte der Bürgermeister allerdings das frühere Wirken von Rudi Fuchs in Diensten der Gemeinde Affing: zunächst als Chef der Gemeindeverwaltung, wo er seit 1986 zunächst Bürgermeister Johann Matzka und anschließend Josef Tränkl maßgeblich unterstützt habe, und ab 2002 als Bürgermeister. Mit Leidenschaft, Weitblick und großer Kompetenz habe Fuchs die Gemeinde in hohem Maße weiterentwickelt, erklärte Winklhofer.

Der Bürgermeister zeigte sich dankbar "im Namen aller Bürgerinnen und Bürger, aber auch persönlich für die außerordentliche Leistung zum Wohle unserer Gemeinde". Er wünschte dem Menschen Rudi Fuchs Ruhe und Frieden und drückte den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl auf.

Wer folgt auf Rudi Fuchs im Affinger Gemeinderat?

Die Nachricht vom Tode seines Vorgängers bezeichnete Winklhofer für alle als "traurig und erschreckend". Er bekannte, es falle schwer nun zur Tagesordnung zurückzukehren. Doch wäre es sicherlich im Sinne des Verstorbenen gewesen, mit der Arbeit fortzufahren. Im Saal war zu spüren, dass das dem Gremium nicht leicht fiel.

Die Rückkehr zur Tagesordnung betrifft auch die Nachfolge-Frage im Gemeinderat. Regulärer Nachrücker auf der Liste der Wählergemeinschaft Mühlhausen Bergen ist Albert Gutmann, der bereits von 2014 bis 2020 im Gemeinderat vertreten war. Auf Anfrage unserer Redaktion signalisierte Gutmann, er verzichte auf den Sitz im Gemeinderat. Ausschlaggebend dafür seien private Gründe, bedauerte er. Der nächste Nachrücker ist Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg. Von ihm gibt es noch keine offizielle Stellungnahme, ob er das Mandat antreten wird.