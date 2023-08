Unbekannter Dieb stiehlt neuwertiges Quad aus Affinger Hofeinfahrt

Ein neuwertiges Quad wird am Wochenende aus einer Hofeinfahrt in Affing gestohlen, obwohl es vergesperrt war. Nun sucht die Polizei nach den Dieben.

Ein unbekannter Dieb hat in Affing ein neuwertiges Quad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter zwischen Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 13 Uhr zu. Das versperrte Fahrzeug der Marke Aeon stand in der Hofeinfahrt eines Anwesens an der Friedhofstraße.

Aichacher Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Täter

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter Telefon 08251/8989-11 mit ihr in Verbindung zu setzen. (nsi)