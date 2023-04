Unbekannter stiehlt Geldkassette aus Selbstbedienungshäuschen in Affing

Am Ostersonntag hat ein bislang unbekannter Täter die mit Schrauben befestigte Kasse entrissen. Die Polizei sucht deshalb nach Hinweisen.

Zwischen 15.30 und 16 Uhr hat am Ostersonntag eine bislang unbekannte Person eine Geldkassette aus einem Selbstbedienungshäuschen in der Gebenhofener Straße in Affing gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entriss die Person die mit Schrauben befestigte Kasse mit einer geringen Menge an Bargeld und entfernte sich anschließend unentdeckt. Die Polizei Aichach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08251/89890 zu melden. (AZ)

