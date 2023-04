Verätzungen nach Restaurantbesuch in Affing: Frau aus Klinik entlassen

Nach dem Besuch eines Lokals in Affing musste eine 40-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden. Nun konnte sie das Krankenhaus verlassen.

Eine 40-jährige Frau, die sich bei einem Restaurantbesuch in Affing schwere Verletzungen zugezogen hatte, ist in der vergangenen Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte am Montag das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Vorfall hatte sich am Mittwoch vor drei Wochen ereignet. Nachdem die Frau Wein getrunken hatte, klagte sie über gesundheitliche Beschwerden. Damaligen Angaben der Polizei zufolge trug sie Verletzungen im Bereich der Speiseröhre davon. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Spezialkrankenhaus. Die Untersuchung des Weins dauert nach wie vor an. Wann sie abgeschlossen sein wird, ist laut Polizeipräsidium noch nicht absehbar.

Verletzungen bei Restaurantbesuch: Kripo ermittelt weiter

Auch der 52-jährige Gastwirt erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, als er eine geringe Menge von dem Wein probierte. Der Wein war aus einer zuvor verschlossenen Flasche ausgeschenkt worden. Die Ermittlungen der Kripo Augsburg laufen weiter. Sie teilte bereits wenige Tage nach dem Vorfall mit, dass nicht von einer vorsätzlichen Tat auszugehen sei.

