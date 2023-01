Vereine übergeben 15.000 Euro Spenden nach Affinger Weihnachtsmarkt

Nach dem Affinger Weihnachtsmarkt ist es Tradition, dass die Organisatoren den Erlös an karitative Einrichtungen und Vereine weitergeben. Heuer sind es 15.000 Euro.

Der Affinger Weihnachtsmarkt ist etwas Besonderes – darüber waren sich alle einig, die sich im Affinger Schloss versammelt hatten. Nicht nur, was das Flair anbelangt. Sondern auch, was den Erlös betrifft. 15.000 Euro übergaben die Organisatoren und Vereine nun an mehrere Empfänger.

Marian Freiherr von Gravenreuth freute sich sichtlich, die Vertreterinnen der Vereine und Standbetreiber im Schloss zu begrüßen. Anwesend waren der Vorsitzende des Vereins Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing, Ewald Lindemeir, Zweite Bürgermeisterin Christine Schmid-Mägele, Jäger und weitere Vertreter der Gravenreuth'schen Güterinspektion sowie die Spendenempfänger.

Marian Freiherr von Gravenreuth lobt Organisatoren für ihren Einsatz

Von Gravenreuth betonte, er sei froh, dass es alle Beteiligten geschafft hätten, nach der Corona-Zwangspause den Markt gemeinsam wieder auf die Beine zu stellen. Er bedankte sich für diese Gemeinschaft und verwies auf Fritz Maya, sozusagen einer der Gründerväter des Affinger Weihnachtsmarktes. Für ihn persönlich sei der Weihnachtsmarkt einer der Höhepunkte des Jahres in Affing.

Besonderen Dank sprach von Gravenreuth allen Standbetreiberinnen und -betreibern dafür aus, dass sie mit ihrer Arbeit Gutes tun. Das sei keineswegs selbstverständlich, aber für jeden Menschen eine Erfüllung und Bereicherung der Persönlichkeit. Ewald Lindemeir dankte seinerseits von Gravenreuth für die Bereitstellung des Schlosshofs für den Weihnachtsmarkt. Lindemeir sagte, das Schloss biete nun einen "wunderschönen Rahmen für die Spendenübergabe".

Affinger Weihnachtsmarkt war von Menschen aus der Region gut besucht

Lindemeir zollte außerdem seinem Vorstandsteam Respekt für die "geleistete Arbeit und für die sehr gute und freundschaftliche Zusammenarbeit". Der Weihnachtsmarkt sei von den Menschen aus der Region sehr gut besucht worden. Vor allen Dingen die Kinder freuten sich beispielsweise über das Angebot, Ponys zu reiten. Insgesamt sei der Weihnachtsmarkt "ein voller Erfolg" gewesen. Dass die Menschen mit ihrem Besuch auch noch Gutes tun, ist – wie bei manch anderem Adventsmarkt im Landkreisnorden auch – eine der Besonderheiten des Affinger Weihnachtsmarktes.

Lindemeir zufolge wurde ein Betrag von 15.000 Euro auf mehrere Empfänger aufgeteilt. Das Geld geht an den Malteser Hilfsdienst Aichach, an Pfarrer Max Bauer, der es an Hilfsbedürftige in der näheren Umgebung weiterleitet, an die Caritas Aichach, die Lebenshilfe Aichach (Heilpädagogische Tagesstätte) und an die Bürgerstiftung Aichach. Fast entschuldigend fügte Lindemeir hinzu, dass die Organisatorinnen und Organisatoren gerne mehr gespendet hätten. Aufgrund der Teuerungen seien aber auch für die Veranstalter die Kosten massiv gestiegen.

Empfänger danken für Spendenerlös aus dem Affinger Weihnachtsmarkt

Die Spendenempfänger freuten sich sehr. Diese Summe sei keine Selbstverständlichkeit, war mehrfach zu hören. So berichtete etwa Robert Winzer, Geschäftsführer des Caritasverbands Aichach-Friedberg, dass der größte Teil des Geldes für die Lebensmittelbeschaffung für die Tafel verwendet werden solle. Gleichzeitig würden aber auch Menschen unterstützt, wenn zum Beispiel in größter Not ein Kühlschrank ersetzt werden müsse.