Verlangt Affing zu wenig Pacht für Acker- und Grünland?

Plus Der Affinger Gemeinderat hat vor einem Jahr eine Erhöhung des Pachtzinses beschlossen. Sie liegen weit unter dem Marktpreis. Deshalb kommt Kritik auf.

Vor einem Jahr hat der Affinger Gemeinderat beschlossen, den Pachtzins für gemeindliches Grün- und Ackerland zu erhöhen. Zugleich beschloss er Auflagenpunkte in der Hoffnung, dass die Landwirte ihr ökologisches Engagement erhöhen. Schon bald danach kamen ersten Ratsmitgliedern Bedenken, die Pacht könnte zu niedrig sein.

Vor einem Jahr wurden in der Gemeinde bis zu 900 Euro pro Hektar Ackerland Pacht gezahlt. Heute sind es Georg Engelhard zufolge bereits 1000 bis 1200 Euro. Der Gemeinderat legte 600 (zuvor 400) Euro und 350 (250) Euro bei Grünland fest. Ökologische Bewirtschaftung wird mit noch niedrigeren Sätzen (500 und 300 Euro) belohnt.