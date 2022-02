Affing

Wasserpreise: Gemeinderatsbeschluss beschert Affing ein Defizit

Plus Ärger um die Wasserversorgung: Der Januar-Beschluss hat zur Folge, dass den Bürgern von Affing das Defizit von 2017 nicht in Rechnung gestellt werden kann.

Von Carmen Jung

Die neuen Wassergebühren und die Finanzierung der geplanten Millionen-Investitionen für die Wasserversorgung sind eine harte Nuss für den Affinger Gemeinderat. In der Januar-Sitzung war es ihm nicht gelungen, neue Tarife festzulegen. Ein dabei gefasster Beschluss hat allerdings zur Folge, dass den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde Affing das Defizit von 2017 nicht mehr in Rechnung gestellt werden kann. Eine Diskussion in der Sitzung am Dienstag zeigte nun: Offenbar war den meisten Gemeinderätinnen und -räten im Januar überhaupt nicht bewusst, was sie da beschlossen.

