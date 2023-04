Wie viele Container braucht die Affinger Grundschule in der Bauzeit?

Plus Im Raum steht eine Containerschule für zwölf Klassen und 1,3 Millionen Euro. Das entsetzt den Affinger Gemeinderat. Jetzt sind Architekt und Schulleiter gefragt.

Wo und wie sollen die Kinder unterrichtet werden, wenn die Affinger Grundschule demnächst für rund 13 Millionen Euro umgebaut und erweitert wird? In einem Ersatzprovisorium aus 76 Containern für zwölf Klassen, das 1,3 Millionen Euro kosten würde? Die vorgeschlagene Containerschule hatte im März im Affinger Gemeinderat regelrechtes Entsetzen ausgelöst angesichts der hohen Baukosten und der ohnehin angespannten Finanzlage der Kommune. Das Gremium forderte deshalb Architekt und Schulleiter an, um diese Problematik zu diskutieren.

Bauamtsleiter Ralf Scherbauer hatte dem Gemeinderat das Schulprovisorium präsentiert und betont, ein Unterricht in der Schule während der bis zu zweijährigen Bauzeit würde eine Katastrophe. Als sich das Gremium im Oktober mehrheitlich für das Projekt entschieden hatte, war von lediglich rund 180.000 Euro für die Ausgliederung von vier Klassen die Rede gewesen. Damals hatte Schulleiter Karsten Weigl erklärt, man wolle "so wenig wie möglich auslagern" und versichert: "Wir werden Lösungen suchen".