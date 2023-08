Affing

Wie viele Zuschüsse gibt es für Affings Schulerweiterung?

Plus Die Genehmigung für das Grundschulprojekt trifft in Kürze ein. Im Winter soll die Ausschreibung folgen. Doch der ausstehende Förderbescheid sorgt für Unruhe.

Von Carmen Jung

Beim geplanten Umbau und der Erweiterung der Affinger Grundschule läuft eigentlich alles nach Plan. Die Gemeinde Affing hat vergangene Woche das Signal aus dem Landratsamt erhalten, dass der Bescheid zur Baugenehmigung gerade erstellt wird. So könnten die Arbeiten plangemäß über den Winter ausgeschrieben werden. Doch vor diesem Schritt warnen mehrere Affinger Gemeinderäte. Denn es ist noch immer nicht klar, wie hoch die Zuschüsse für das rund 13 Millionen Euro teure Projekt sein werden.

Am lieben Geld entzündeten sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung mehrfach Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem geplanten Kreuzungsumbau in Mühlhausen samt Ampelanlage, aber auch beim Thema Schule. Im Beisein der beiden neuen Ratsmitglieder Verena Baumgartl und Thomas Gambert verwies Gerhard Faltermeier mehrfach auf die Finanzlage der Gemeinde und fragte Richtung Bürgermeister Markus Winklhofer: "Wie löst du das Problem, dass wir kein Geld haben?"

