Wohin mit der Windkraft? Affing will das Heft in der Hand behalten

Plus Affing will steuern, wo Windkraftanlagen in der Gemeinde möglich sind. Deshalb soll der Flächennutzungsplan geändert werden. Warum es der Gemeindebote dann eilig hat.

Um Mitternacht lief die Frist ab. Dem Affinger Gemeinderat blieben am Dienstagabend nur noch wenige Stunden, um sich für oder gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes in Bezug auf Windkraftanlagen zu entscheiden. Am Ende fällte das Gremium einen einstimmigen Beschluss. Bürgermeister Markus Winklhofer setzte daraufhin via Telefon den in Bereitschaft stehenden Gemeindeboten in Marsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

