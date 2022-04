Zu wenig Plätze, zu viele Kinder: So überbrückt Affing den Kita-Engpass

Plus Trotz neuem Naturkindergarten bringt die Gemeinde die Kinder im September nicht unter. Jetzt hilft Rehling aus. Trotzdem muss Affing bald neu bauen.

Es sind zu viele Kinder: Ab September kann Affing nicht mehr alle Mädchen und Buben unterbringen, die für den Kindergarten angemeldet sind. Und das, obwohl die Gemeinde Affing zusätzlich einen Naturkindergarten geschaffen hat. Doch die Nachbargemeinde Rehling hilft bei diesem Dilemma aus. Auf lange Sicht aber braucht Affing trotzdem eine neue Lösung.