Zum Auftakt des Gemhofa Bierzelts heizt "Dialeckt" ein

Die Neuauflage des Pfingstturniers ist bei den Besucherinnen und Besuchern gut angekommen. Bis Sonntag wird weitergefeiert.

Die DJK Gebenhofen-Anwalting hat ihren Gästen bewiesen, dass sie nichts von ihrer Gastfreundschaft verlernt hat: Der Auftakt des "Gemhofa Bierzelts" am Mittwochabend war ein voller Erfolg. Kulinarisch gesehen konnte man es sich an den Stehtischen mit Steak-, Bratwurst- oder Bosna-Semmeln und vielerlei Getränken gut gehen lassen. Barausschank gab es an mehreren Spots im Bierzelt. Komplettiert hat das alles noch die gute Musik.

An Fronleichnam kommen viele Familien zum Mittagessen ins Bierzelt

Die Band "Dialeckt" beschreibt sich selbst als junge Band, die viel Wert auf den bayerischen "Dialeckt" legt. Die Mitglieder kommen aus Obergriesbach und Umgebung. Bis 23.30 Uhr spielte die Liveband unter anderem auch Eigenkompositionen und sorgte für gute Stimmung. Danach heizte DJ Bartho ein. Dem "Party-DJ aus Bayern", wie er sich selbst beschreibt, merkt man die zehnjährige Erfahrung an. Sowohl Band als auch DJ wurden durch die Ton- und Lichttechnik von Mars Event aus Augsburg hervorragend unterstützt und die Stimmung im Zelt war hervorragend und ausgelassen.

An Fronleichnam ließ man es ruhiger und gemütlicher angehen. Während der Mittagsstunden und in den frühen Nachmittag hinein sorgten die beiden Achtaler "Rob und Bob" für Unterhaltung. Robert Fischer und Norbert Schiller sind beide altbekannte und erfahrene Musiker. Für beide – nicht nur für den ehemaligen DJK-Vorsitzenden Schiller – ist es ein Heimspiel, auf das sich viele gefreut haben.

Tobias Haas, Vorsitzender der DJK Gebenhofen-Anwalting, freute sich, zahlreiche Familien begrüßen zu dürfen. Nachmittags war für Kaffee und Kuchen gesorgt. Wie immer hat an den beiden ersten Festtagen die Organisation, die von rund 200 DJK-Mitgliedern gestemmt wurde, einwandfrei geklappt.

Sichtlich Spaß haben die Mitglieder der DJK Gebenhofen-Anwalting bei der Versorgung der Gäste beim Gemhofa Bierzelt: Karola Jakob, Bernhard Jakob und Petra Schwab (von links). Foto: Melanie Sturm

Gebenhofen versteht zu feiern: Die Fortsetzung folgt am Freitag ab 18.30 Uhr nochmals mit "Rob und Bob – den Achtalern" und anschließend mit "Get That" bei freiem Eintritt.

Am Samstag steht die Gaudi beim Hobbyturnier um 13 Uhr im Vordergrund. Abends gibt es gute Tiroler Musik mit "Zillertal Power". Am Sonntag findet um 9.15 Uhr der Zeltgottesdienst statt und im Anschluss daran Frühschoppen und Mittagessen mit der Band Zillertal Power.