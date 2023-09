Zum Oldtimertreffen nach Affing kommen rund 500 Schönheiten

Plus Rund um den Affinger Schlosshof wird es beim Oldtimertreffen eng. Zu sehen sind auch echte Raritäten. Der Landjugend gelingt ein herrlicher Tag für die ganze Familie.

Beim dritten Oldtimertreffen im Schlosshof in Affing hat sich die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Affing mächtig ins Zeug gelegt. Eine Veranstaltung, die von jungen Leuten organisiert wird, die allesamt die "historische" Altersmarke von 30 Jahren noch nicht überschritten haben. Kompliment. "Wir wollen mit diesem Treffen nicht nur eine Plattform des Wissensaustausches und des Teilens der 'Faszination Oldtimer' bieten, sondern viel mehr", so ein Sprecher der KLJB. Es soll ein Fest für die ganze Familie sein. "Wir wollen als Ortsverein etwas für das Dorf machen, für den Zusammenhalt."

Schon ab 8 Uhr am Sonntag treffen die ersten historischen Fahrzeuge ein. Die Eigentümer bekommen einen Anmeldebogen und dürfen sich direkt auf einen Stellplatz begeben oder noch vorher zum Fotoshooting tuckern. Gegen eine freiwillige Spende werden Fahrzeug und Fahrer abgelichtet. Der Zulauf reißt nicht ab. Schon gegen 10 Uhr wird es eng auf dem Gelände, und man sucht nach weiteren Stellplätzen, die dann hinter den Hallen gefunden werden. Einige Oldies brechen schon mittags wieder auf, und die frei gewordenen Parkplätze sind heiß begehrt. Die Wendemanöver der Chevrolet sind sehenswert.