Festgottesdienst zum Abschluss der Affinger Kirchenrenovierung

Der Abschluss der Arbeiten zur statischen Renovierung der Affinger Pfarrkirche St. Peter und Paul wird am Sonntag, 29. Juni, mit einem Festgottesdienst gefeiert. Er findet in der Kirche zum Patrozinium am Hochfest Peter und Paul statt und beginnt um 10.30 Uhr.

Nach dem Festgottesdienst in der Affinger Pfarrkirche folgt der gesellige Teil

Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen mit Rollbraten, Kartoffelsalat, Pommes und Frühlingsrollen. Anschließend werden Kaffee und Kuchen angeboten. Es folgen eine Aperol- und Weizenbar. Für die jüngsten Festbesucher gibt es ein Kinderprogramm sowie Kinderschminken. Das Fest soll nach Angaben der Organisatoren ein Zeichen des Dankes an alle Helfer und Unterstützer sein. Zudem soll es die Gelegenheit bieten, die Ergebnisse der gemeinsamen Anstrengungen zu sehen und sich auszutauschen. (AZ)