Neue Richtlinien: Wann die Affinger Vereine mit Zuschüssen rechnen können

Wann können Affinger Vereine mit einem Zuschuss der Gemeinde rechnen? Wie hoch wird dieser sein? Kommune wie Vereine haben in Zukunft mehr Planungssicherheit. Dafür sorgt eine neue Richtlinie, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss. Wichtig: Vereine können Zuschussanträge fürs nächste Jahr noch bis zum 1. November stellen.

In diesem Jahr sind mehrere Zuschussanträge aufgelaufen, weil der Haushalt erst im Sommer verabschiedet wurde. Trotzdem stellte der Gemeinderat die Anträge im Juli zurück. Auf Anregung von drittem Bürgermeister Markus Jahnel beschloss das Gremium, erst Richtlinien für die Vergabe freiwilliger Leistungen festzulegen.

Affinger Vereine erhalten 25 Prozent der Materialkosten

Schon bislang gab es Spielregeln, wenn es um Zuschussanträge von Vereinen aus der Gemeinde ging. Ihr Kern bleibt erhalten. Er besagt, dass Instandhaltungsmaßnahmen nur in begründeten Ausnahmefällen gefördert werden. Bei Baumaßnahmen gewährt die Gemeinde 25 Prozent der Materialkosten als Zuschuss, bei Neuanschaffungen zehn Prozent. Nun sind weitere Details klarer definiert. So gibt es nur eine Förderung, wenn die Investition im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vereinszweck steht oder der Allgemeinheit dient.

Verwaltungsleiterin Marianne Braun nannte ein Beispiel: Plant ein Musikverein einen Fußballplatz, kann er nicht mit Fördermitteln rechnen. Anders ist das bei einem Kinderspielplatz. Denn ein solcher diene der Allgemeinheit. Braun sprach von einem Ermessensspielraum und warnte den Gemeinderat vor, dass dieser Ansatz zu Diskussionen führen könnte, etwa wenn es um die Frage geht, ob Geselligkeit ein Vereinszweck sein kann oder nicht.

Der Gemeinderat erklärte sich mit der Regelung trotzdem einverstanden. Er stimmte auch einer Frist zu. Um eine frühzeitige Haushaltsplanung zu ermöglichen, müssen künftig Zuschussanträge für das Folgejahr bis zum 1. Oktober eingereicht werden. In diesem Jahr gilt als Ausnahme der 1. November. Einen Anspruch auf Förderung haben Vereine nicht, wenn das Volumen die finanziellen Mittel der Gemeinde übersteigt. Dann können bereits zugesagte Zuschüsse auch gekürzt werden.

Die Zuschussanträge, die im Juli zurückgestellt worden waren, werden in der nächsten Sitzung behandelt. Darunter sind auch ein Kinderspielplatz des TSV Mühlhausen am vereinseigenen Sportheim, eine Grillhütte des FC Affing und ein Anhänger zum Transport von Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies.