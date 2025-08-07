Icon Menü
Affinger Grundschule ist zu klein: Ab September wird in Containern unterrichtet

Affing

Zu viele Schulkinder in Affing: Die Container stehen schon bereit

Die Grundschule ist zu klein. Deshalb gibt es nun provisorische Klassenzimmer in Containern. Die Anlage steht bereits.
Von Carmen Jung
    • |
    • |
    • |
    Die Container stehen schon auf dem Hartplatz der Affinger Grundschule. Ab September werden hier vier Klassen unterrichtet.
    Die Container stehen schon auf dem Hartplatz der Affinger Grundschule. Ab September werden hier vier Klassen unterrichtet. Foto: Carmen Jung

    Ab September besuchen deutlich mehr Kinder die Affinger Grundschule. Diese aber ist zu klein. Weil die Erweiterungspläne aktuell auf Eis liegen, hat die Gemeinde für eine temporäre Lösung gesorgt: Klassenräume werden in einer Containeranlage auf dem Hartplatz untergebracht.

    Die Container für insgesamt vier Klassen sind bereits aufgestellt. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer berichtete dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, dass nun der Boden verlegt wird und die Verkabelung erfolgt. Bis zum Schuljahresbeginn sei alles fertig. Auch wenn es sich um Container handele, seien die Räume tadellos, versicherte Scherbauer.

    Das Provisorium kostet die Gemeinde ihm zufolge rund 300.000 Euro. Im Haushaltsplan wurden vorsorglich rund 400.000 Euro einkalkuliert.

