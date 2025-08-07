Zu viele Schulkinder in Affing: Die Container stehen schon bereit

Ab September besuchen deutlich mehr Kinder die Affinger Grundschule. Diese aber ist zu klein. Weil die Erweiterungspläne aktuell auf Eis liegen, hat die Gemeinde für eine temporäre Lösung gesorgt: Klassenräume werden in einer Containeranlage auf dem Hartplatz untergebracht.

Die Container für insgesamt vier Klassen sind bereits aufgestellt. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer berichtete dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, dass nun der Boden verlegt wird und die Verkabelung erfolgt. Bis zum Schuljahresbeginn sei alles fertig. Auch wenn es sich um Container handele, seien die Räume tadellos, versicherte Scherbauer.

Das Provisorium kostet die Gemeinde ihm zufolge rund 300.000 Euro. Im Haushaltsplan wurden vorsorglich rund 400.000 Euro einkalkuliert.