Pfarrer Georg Leonhard Bühler wird in Affing in sein Amt eingeführt

Die Pfarreiengemeinschaft Affing hat einen neuen Pfarrer. Schon seit Anfang September ist er dort seelsorgerisch tätig. Am Sonntag, 28. September, wird er nun offiziell in sein Amt eingeführt.

Der bisherige Ortspfarrer Pater Thomas hat Affing nach zweijähriger Tätigkeit verlassen und ist bereits an seiner neuen Pfarrstelle in Meitingen im Dienst. Der „Neue“ in Affing, Pfarrer Georg Leonhard Bühler, hat sich bei seinen neuen „Schäflein“ schon vorgestellt. Seine offizielle Amtseinführung findet am Sonntag, 28. September, im Rahmen eines Festgottesdienstes statt, der um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Affing beginnt. Anschließend hat die gesamte Gemeinde noch die Gelegenheit, den neuen Pfarrer bei einem persönlichen Gespräch zu begrüßen.

Icon vergrößern Der Schrobenhausener Stadtpfarrer Georg Leonhard Bühler wechselt nach Affing. Foto: Foto Krammer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Schrobenhausener Stadtpfarrer Georg Leonhard Bühler wechselt nach Affing. Foto: Foto Krammer

Pfarrer Georg Leonhard Bühler hat seine „Schäflein“ an der neuen Pfarrstelle mit dem Psalm 37,5 begrüßt, der da heißt: „Befiel dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm – er wird es fügen“. Mit diesem Psalmvers habe er sich nun auf den Weg gemacht, weg von der Pfarreiengemeinschaft Schrobenhausen, wo er sieben Jahre Dienst getan hat, in die Pfarrgemeinschaft Affing.

In seiner Begrüßungsvorstellung ist weiter zu lesen: „Ich vertraue darauf, dass Gott derjenige ist, der mich nach Affing ruft und uns auf diesem Weg alle mit seiner Liebe begleitet“.

Der neue Pfarrer stammt aus Jettingen

Sein Lebenslauf ist unter anderem im Anschlagkasten vor der Pfarrkirche St. Peter und Paul nachzulesen. Geboren wurde er am 2. Mai 1967 in Jettingen als erstes von fünf Kindern. Aufgewachsen in Remshart bei Burgau, machte er 1986 das Abitur in Dillingen an der Donau und trat im selben Jahr in das Priesterseminar in Augsburg ein. Das Theologiestudium absolvierte er an den Universitäten Augsburg und Wien. Nach dem Diplom in Augsburg 1991 folgte ein Pastorales Praktikum in Westendorf (St. Georg).

Am 31. Oktober 1992 wurde Georg Leonhard Bühler in Augsburg zum Diakon und am 27. Juni 1993, ebenfalls in Augsburg, zum Priester geweiht. Es folgten zwei Jahre (1993–1995) als Kaplan in Lauingen an der Donau, weiter ein Jahr als Kaplan in Senden im Allgäu und drei Jahre Benefiziat an der Gebetsstätte Maria vom Sieg in Wigratzbad bei Wangen im Allgäu. 19 Jahre wirkte Pfarrer Bühler von 1999 bis 2018 im Dekanat Neu-Ulm in den Pfarreien Nersingen und Oberpfahlheim, 2003 um die Pfarrei Straß zur Pfarreiengemeinschaft Nersingen erweitert.

Von Schrobenhausen nach Affing

Zuletzt war er sieben Jahre lang in der Pfarreiengemeinschaft Schrobenhausen für vier Pfarreien verantwortlich. Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe in Affing.