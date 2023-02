Alkohol im Dienst? Mehrere Aichacher Polizisten wurden freigestellt

Plus Weil sie im Dienst Alkohol getrunken haben sollen, laufen gegen sechs Polizisten Disziplinarverfahren. Sie arbeiten inzwischen woanders. Doch es gibt ein weiteres Verfahren.

Haben Sie im Dienst getrunken? Dieser Vorwurf steht gegen sechs Polizisten der Aichacher Inspektion im Raum. Nun laufen gegen sie Disziplinarverfahren. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage unserer Redaktion. Außerdem wird derzeit gegen einen weiteren Aichacher Polizisten wegen des Verdachts einer Straftat im Dienst ermittelt, die laut Pressesprecher Markus Trieb jedoch nicht im Zusammenhang mit Alkoholkonsum steht. Sechs Beamte wurden zwischenzeitlich freigestellt, arbeiten inzwischen aber wieder in anderen Dienststellen. Ein Polizist ist weiterhin suspendiert.