Diebstahl aus einem Auto auf dem Milchwerkareal

Ein Diebstahl aus einem Auto hat sich am Donnerstag zwischen 7.50 und 8.20 Uhr auf dem Milchwerkareal in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, entwendete ein bislang Unbekannter aus einem dort geparkten schwarzen Sportwagen der Marke Audi kosmetische Artikel in größerer Stückzahl und Bekleidungsstücke. Der Diebstahlschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden. (bac)