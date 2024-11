100 Paare feiern im Aichacher Pfarrzentrum ihr Ehejubiläum

Im Aichacher Pfarrzentrum Sankt Michael feierten 100 Jubelpaare mit Stadtpfarrer Herbert Gugler einen Dank- und Segensgottesdienst. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Dußmann hieß dabei Paare von zehn bis 60 Ehejahren willkommen. Stadtpfarrer Gugler stellte in seiner Ansprache die „Früchte“ der Ehe – also Geduld, Liebe, Treue, Vergebungsbereitschaft und Freude – heraus. Kantor Christoph Stiglmeir begleitete die Feierstunde am Klavier. Nach dem Gottesdienst waren die Hochzeiter vom Pfarrgemeinderat zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

