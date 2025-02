117 Absolventen der Berufsschule Aichach schaffen einen Meilenstein

Endlich durfte gefeiert werden: 117 Absolventen erhielten ihre Abschlusszeugnisse der Berufsschule Aichach-Friedberg. Davon erreichten insgesamt 17 Auszubildende einen Notendurchschnitt besser als 1,5, wobei sieben Absolventen die Traumnote 1,0 erzielten. Unglaubliche Leistung, Engagement und Power seien dazu notwendig gewesen, um solche Leistungen abzurufen, betonte Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg.

Die Schulleiterin ging in ihrer Festrede laut einer Mitteilung auf diese guten Ergebnisse ein, die „under pressure“, also unter Druck, abgelegt wurden und die Berufstauglichkeit der jungen Menschen gezeigt habe. Sie rief dazu auf, die Ausbildung als Basis für die persönliche Weiterentwicklung zu nutzen und positiv in die Zukunft zu starten.

CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko beglückwünschte die jungen Menschen zu ihrem Erfolg und sprach ihnen Mut zu. Denn auch wenn gerade dunkle Wolken über der bayerischen Wirtschaft schwebten, hätten sie alles richtig gemacht, weil Fachkräfte im Wittelsbacher Land dringend gebraucht würden.

Mit Ciceros Worten „Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören“ stimmte stellvertretender Landrat Helmut Lenz die jungen Menschen auf ein lebenslanges Lernen ein. Bürgermeister Klaus Habermann wählte ein Zitat von Konfuzius: „Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag zu arbeiten.“ Die Berufsausbildung sei ein Meilenstein im Leben, so der Bürgermeister. Schülersprecherin Leonie Watzka, Schreinerin im ersten Ausbildungsjahr, rief die Absolventen dazu auf, die Früchte der harten Arbeit zu genießen und sich mit Stolz auf den Beginn einer neuen Reise einzulassen.

Bei der Ehrung bekamen die 17 Preisträgerinnen und Preisträger Anerkennungsurkunden der Regierung von Schwaben und Geldpreise überreicht. Die Preise wurden von Politik, Handwerk und Wirtschaft gespendet. Zwei Staatspreise, dotiert mit 75 Euro stammten von der Regierung von Schwaben. Geehrt wurden: Emily Henle (Verkäuferin), Bruno Thaler (Kaufmann im Einzelhandel), Felix Kumpfmüller (Schreiner), Luis Göttler (Industriekaufmann), Teresa Gaugler (Industriekauffrau), Laurent Lehmann (Metallbauer), Marcel Paula (Kfz-Mechatroniker), Nadine Appenroth (Industriekauffrau), Moritz Denk (Metallbauer), Mark Baumbach (Industriekaufmann), Florian Hofmann (Kaufmann für Büromanagement), Isabella Lachmayr (Kauffrau im Einzelhandel), Christian Eichhorn (Metallbauer), Anna Daurer (Industriekauffrau), Eric Knöferl (Kfz-Mechatroniker), Tobias Schulz (Kaufmann im Einzelhandel), Theresa Wörle (Industriekauffrau).

Als Überraschung trat die Paartalia aus Aichach auf, die die Gäste der Abschlussfeier mit ihrem Programm „Zwei Welten, ein Paris“ begeisterte. Bei stimmungsvoller Musik, die zum Klatschen animierte, zeigten sie Hebefiguren und gut komponierte Tänze. Für Musik sorgte die Lehrerband mit Walter Luksch (Keyboard), Katharina Deisenhofer (Saxofon), Simon Wiedenmann (Gitarre), Dominic Seldt (Schlagzeug) und Sabrina Wagner (Gesang). (AZ)

