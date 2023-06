Aichach

17:45 Uhr

14-Jährige stellt in der Sparkasse in Aichach krasse Gesichter aus

Marie Bergmüller stellt ihre Werke bis zum 8. September in der Sparkassen-Galerie in Aichach aus, links Reiner Wörz, rechts Josef Dußmann.

Marie Bergmüller zeigt in der Ausstellung „Faces and Colours“ in der Sparkassen-Galerie in Aichach eindrucksvolle Porträts. Alles fing mit einem Malwettbewerb an.

„Marie Bergmüller aus Unterschneitbach zeichnet gerne, und Kunst hat sie eigentlich schon immer interessiert“, erzählte Reiner Wörz vom Vorstand der Sparkassen Aichach-Schrobenhausen bei der Vernissage in der Galerie an der Donauwörther Straße in Aichach. Unter den Titel „Faces and Colours“ sind ihre zum Teil sehr farbenfrohe Bilder zu sehen, darunter viele Porträts. Marie Bergmüller besucht in Aichach die Realschule. Schon von klein auf zeichnet sie viel und gerne. Ihre ersten Zeichnungen fertigte sie mit Bunt- und Bleistiften an. Mit der Zeit wurden ihre Zeichnungen immer detaillierter und die Farbabstimmung präziser. Einen Malkurs hat Marie Bergmüller noch nie besucht. Ihr malerisches Können hat sie sich erarbeitet. Die 14-jährige Marie Bergmüller gewinnt Malwettbewerb Im Frühjahr 2022 beteiligte sich die heute 14-Jährige an einem Malwettbewerb der Wittelsbacher Realschule zum Thema „Träume“. Die Jury erklärte ihr Werk zum Siegerfoto des Wettbewerbs. Nicht nur die Jury erkannte die Fähigkeiten der jungen Künstlerin, sondern auch die beiden Kunstlehrer an der Schule, Susanne Mayr und Josef Dußmann, wurden auf ihr malerisches Talent aufmerksam. Josef Dußmann ist auch Aichachs Zweiter Bürgermeister. Er bemühte sich, der begabten Schülerin in der Sparkassen-Galerie eine Plattform zu geben. Bergmüllers Bilder zeigen sehr unterschiedliche Motive und Stilrichtungen. Ihr Zeichenstil ist realistisch und ihre Porträts fertigt sie überwiegend mit Bleistift an. Für ihre bunten Werke verwendet sie verschiedene Farbstifte in Künstlerqualität. Ihre Motivauswahl findet sie hauptsächlich auf der Internet-Plattform Pinterest. Ihr Augenmerk legt sie dabei besonders auf krasse Gesichtszüge. Info: Zu sehen sind die Werke von Marie Bergmüller bis zum 8. September zu den Geschäftszeiten der Sparkasse in der Sparkassen-Galerie in Aichach, Donauwörther Straße.

