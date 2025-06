14-Jähriger wird beim Familiengottesdienst getauft

Einen besonderen Familiengottesdienst erlebten die fast 200 Mitfeiernden am vergangenen Sonntag in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Der 14-jährige Elias (rechts außen) empfing in der Heiligen Messe die Taufe und zum ersten Mal die heilige Kommunion. Stadtpfarrer Herbert Gugler und die Gemeinde beglückwünschten den Jugendlichen und seine Patin und brachten mit Applaus ihre Freude über das neue Gemeindemitglied zum Ausdruck. Die musikalische Gestaltung übernahm der Kinderchor Chorino und der Leitung von Christian Euba (hinten links) an der Gitarre und Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir (hinten rechts) am E-Piano.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!