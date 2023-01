15-jähriger Rollerfahrer flüchtet bei Kontrolle in Aichach

Als die Aichacher Polizei einen Roller kontrollieren will, macht sich der jugendliche Fahrer aus dem Staub. Aus seiner Sicht gibt es dafür zwei gute Gründe.

Die Aichacher Polizei hielt am Donnerstag gegen 18.50 Uhr einen Roller mit zwei Personen an. Die beiden sollten in der Bahnhofstraße in Aichach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Beifahrer trug nach Polizeiangaben keinen Helm. Als die Beamten dem Roller folgten, stellten sie fest, dass er deutlich über 45 Kilometer pro Stunde schnell war. Als der Roller angehalten werden sollte, flüchtete der Fahrer laut Polizei zunächst, jedoch konnte der Beifahrer, ein 14-jähriger Jugendlicher aus Aichach, angehalten werden.

Roller des 15-Jährigen ist zu schnell

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte auch der Fahrer des Rollers schnell ermittelt und in Aichach ausfindig gemacht werden. Bei dem Rollerfahrer handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Roller, der als Kleinkraftrad bis 45 Stundenkilometer deklariert ist, wurde zudem sichergestellt.

Den 15-jährigen Fahrer erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den Halter des Rollers, ebenfalls ein 15-jähriger Jugendlicher aus Aichach, eine Anzeige wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.