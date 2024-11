16-Jähriger bemalt Selbstbedienungsladen in Aichach: 500 Euro Schaden

Die Polizei hat in Aichach am Samstagnachmittag einen Jugendlichen erwischt, der kurz zuvor einen Selbstbedienungsladen an der Bahnhofstraße mit schwarzer Farbe bemalt hatte. Eine Zeugin beobachtete ihn dabei gegen 15 Uhr.

Polizei erwischt 16-Jährigen in Aichach kurz nach der Tat

Die Beamten leiteten im Umfeld des Selbstbedienungsladens eine Fahndung ein und kontrollierten den 16-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, fanden sie dabei auch das Tatwerkzeug und stellten es sicher. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei bezifferte den Schaden mit etwa 500 Euro. (nsi)