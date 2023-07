17-Jähriger richtet bei Einbruch mehr Schaden an, als er Beute macht

17-Jähriger bricht zusammen mit einem anderen Jugendlichen in Geschäftsräume ein. Die Beute der beiden beträgt nur 15 Euro. Der Sachschaden ist vielfach höher.

Zusammen mit einem anderen Jugendlichen ist ein 17-Jähriger aus Aichach in die Räume eines Geschäfts in Hollenbach eingebrochen. Der dabei verursachte Schaden war höher als die Beute. Wie der Pressesprecher des Aichacher Amtsgerichtes, Johann Jahrbeck, auf Nachfrage mitteilte, musste sich der 17-Jährige kürzlich wegen schweren Diebstahls vor der Jugendrichterin verantworten.

In der nicht öffentlichen Verhandlung gab der Angeklagte sofort alles zu. Er war zusammen mit einem anderen Jugendlichen in die Geschäftsräume eingebrochen, hatte dort eine Geldkassette aufgehebelt und 15 Euro Bargeld gestohlen. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Türe beträgt etwa 450 Euro. Gemeinsam zerstörten die beiden Jugendlichen dann noch eine Überwachungskamera in Hollenbach.

Bei ihrem Urteil bezog Jugendrichtern Eva-Maria Grosse noch eine andere Verurteilung des 17-Jährigen mit ein und verurteilte ihn wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Gesamtstrafe von 80 Sozialstunden sowie einer sechsmonatigen Betreuungsweisung. Der zweite Jugendliche war noch nicht strafmündig.