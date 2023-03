17-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Aichach

Ein Jugendlicher missachtet in Aichach die Stoppsignale der Polizei und flüchtet. Diese macht ihn aber wenig später ausfindig. Was dem 17-Jährigen nun droht.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer lieferte sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Aichach eine kleine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife im Bereich der Bahnhofstraße der Fahrer eines Kleinkraftrads auf, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen und ohne Helm unterwegs war. Der zunächst unbekannte Fahrer trug eine Sturmhaube und missachtete die Anhaltesignale des Einsatzfahrzeuges.

Rollerfahrer gelingt in Aichach die Flucht

Nach kurzer Verfolgungsfahrt über den Bahnhofsparkplatz und den angrenzenden Aichacher Stadtpark gelang dem Rollerfahrer laut Polizei über eine Fußgängerbrücke zunächst die Flucht. Er entkam im Bereich der Beckmühle. Die Beamten trafen den Flüchtigen aber wenig später an seiner Wohnadresse an. Der Jugendliche war nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und zeigte nach Polizeiangaben drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung verantworten. (AZ)