17-Jähriger wegen sexuellem Missbrauch von Mädchen angeklagt

Der Jugendliche aus Aichach soll eine Zwölfjährige und eine 15-Jährige intim berührt haben. Bei der Verhandlung vor dem Jugendgericht fehlt etwas Entscheidendes.

Um sexuellen Missbrauch von Kindern ging es kürzlich vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach. Die Staatsanwaltschaft warf einem 17-Jährigen aus Aichach vor, dass er während einer Autofahrt eine Zwölfjährige geküsst und ihr zumindest einen Finger vaginal eingeführt haben soll. Auch eine 15-Jährige soll er im Schlafzimmer an intimen Stellen berührt haben. Der Angeklagte war in der nicht öffentlichen Verhandlung freigesprochen worden, teilte Pressesprecher Johannes Jahrbeck auf Nachfrage mit.

Die Zwölfjährige und der Angeklagte hatten sich an diesem Abend erst kennengelernt. Das Mädchen wirkte wohl wesentlich älter und letztlich konnte in der Verhandlung nicht nachgewiesen werden, dass der 17-Jährige von dem Alter des Mädchens wusste. Der Vorfall sei auch einvernehmlich gewesen, so der Pressesprecher.

Jugendlicher aus Aichach wird in beiden Fällen freigesprochen

Ähnlich war es bei dem zweiten Anklagepunkt. Ende Oktober soll der 17-Jährige spätnachts in seinem Schlafzimmer in Aichach eine 15-Jährige über der Kleidung an den Brüsten und am Gesäß berührt haben, was diese als unangenehm empfunden haben soll. Hier konnte laut Jahrbeck nicht nachgewiesen werden, dass die Tat gegen den Willen der 15-Jährigen erfolgte. Zumal diese dem Angeklagten danach noch durchaus gewogen und zugetan war – was entsprechende Chatverläufe bestätigten.

Weil es in beiden Fällen keinen Tatnachweis gab, beantragte die Staatsanwaltschaft Freispruch. Dem schloss sich auch Jugendrichterin Eva-Maria Grosse an.