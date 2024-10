176 Gesichter als Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt

Unter dem Motto „Aichach zeigt Gesicht!“ hat das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Familienstützpunkt in einer Ausstellung ein klares Zeichen für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt. Die Ausstellung steht für den Mut, Gesicht zu zeigen, und fordert die Gesellschaft auf, sich entschlossen gegen Feinde der Demokratie zu stellen. Die 176 Kunstwerke sind ein Zeugnis kreativer Vielfalt und der aktiven Beteiligung von Schulen und Institutionen aus der Region. Die Werke spiegeln die verschiedensten Facetten einer bunten und offenen Gesellschaft wider und rufen dazu auf, nicht wegzusehen, wenn diese bedroht wird. Die Ausstellung „Aichach zeigt Gesicht!“ ist noch bis zur Museumsnacht am 12. Oktober im Familienstützpunkt zu sehen. (AZ)

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Caritas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vielfalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis