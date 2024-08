18-Jährige verursacht Unfall bei Überholmanöver auf Schrobenhausener Straße

Eine 18-jährige Autofahrerin hat in Aichach einen Verkehrsunfall verursacht, als sie einen abbiegenden Wagen überholen wollte. Ein ebenfalls 18-Jähriger war mit seinem Wagen am Freitag gegen Mitternacht auf der Schrobenhausener Straße stadtauswärts unterwegs und wollte links in die Lindenallee abbiegen. Laut Polizeiangaben versuchte die 18-jährige Unfallverursacherin zeitgleich zu überholen und prallte in die linke Seite des abbiegenden Wagens.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Frau gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun. Beide Autos waren wegen schwerer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 18-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (hop)