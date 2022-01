Aichach

18:13 Uhr

19-jähriges Kraftpaket: So hart trainiert eine Aichacherin für ihren großen Traum

Rebeca Quaresma-Rabelo will es nächstes Jahr in die deutsche Nationalmanschaft schaffen.

Plus Mit 19 gehört Rebeca Quaresma-Rabelo zu Deutschlands Besten im Kraftsport. Das treibt die Aichacherin an: Es geht um mehr, als Gewichte zu heben.

Von Katja Neitemeier

Ihr Blick: fokussiert. Die Geräusche im Fitnessstudio scheint sie nicht mehr wahrzunehmen. Mit einer schnellen Kopfbewegung wirft Rebeca Quaresma-Rabelo ihre blonden Haare über die Schulter. Sie atmet aus, lehnt sich zurück. Ihre Finger mit den rot lackierten Nägeln greifen dabei um die Langhantel auf dem Ständer. Ein tiefer Atemzug. Ihre Finger tasten nun das Metall ab. Schließlich findet sie eine kleine Einkerbung. Genau dort müssen ihre Finger bleiben. Die junge Frau richtet sich auf und greift fester zu. Noch einmal ausatmen. Mit einem Ruck hebt die Aichacherin die Hantel aus der Halterung. Sie beugt die Knie und richtet sich dann in einer fließenden Bewegung wieder auf. Die Last auf ihren Schultern wiegt knapp 90 Kilo. "Das ist zum Aufwärmen", sagt Quaresma-Rabelo. Bei Wettkämpfen schafft sie sogar 180 Kilo. Nun will es die junge Frau in die deutsche Nationalmannschaft schaffen - kein einfacher Weg.

