20-Jähriger fährt ohne Führerschein und prallt gegen ein Brückengeländer

Ein 20 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Klingen leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer will in Klingen in die Fuggerstraße abbiegen und verliert dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rammt ein Brückengeländer.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Aindling ist am Sonntagmorgen gegen 5.25 Uhr in Klingen (Stadt Aichach) gegen ein Brückengeländer geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war er auf der Blumenthaler Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Fuggerstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs. Der Autofahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, wurde dabei leicht verletzt und kam mit Prellungen und einen Schock ins Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 20-Jährige keinen Führerschein hatte. Bei dem Unfall waren unter anderem die Feuerwehren aus Klingen und Aichach im Einsatz. Die Staatsstraße 2047 war teilweise gesperrt. (AZ)

