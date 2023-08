20-Jähriger muss nach Messerstecherei in Aichach hinter Gitter

Plus Nach einer Messerstecherei im Aichacher Stadtgarten verurteilt das Jugendschöffengericht Augsburg einen jungen Aichacher zu einer Freiheitsstrafe von fast drei Jahren.

Zwei Jahre und zehn Monate Jugendstrafe - so lautet das Urteil des Jugendschöffengerichts Augsburg gegen einen 20-jährigen Aichacher. Er hatte im Februar im Aichacher Stadtgarten mehrfach mit dem Messer nach einem damals 19-Jährigen gestochen. Zweimal traf er ihn. Die Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Angela Friehoff zeigte, dass es eine Vorgeschichte dazu gab - mit umgekehrten Vorzeichen.

Die jungen Männer waren an dem Abend bereits vor einer Bar in Aichach aneinandergeraten. Dabei hatte der 19-Jährige dem 20-Jährigen mit einer Kopfnuss das Nasenbein gebrochen. Um die Angelegenheit zu "klären", wie mehrere Beteiligte es nannten, trafen sich beide Kontrahenten - jeweils mit ein paar Begleitern - kurz nach Mitternacht im Stadtgarten.