20-Jähriger verschickt Porträt Adolf Hitlers in WhatsApp-Gruppe

Plus Ein Mann aus dem östlichen Teil des Landkreises verschickt per WhatsApp ein Porträt Hitlers. Welche Strafe er dafür vor dem Aichacher Jugendgericht erhält.

Was laut Angaben des Angeklagten 20-Jährigen aus einer Gemeinde im östlichen Teil des Wittelsbacher Landes zur Unterhaltung gedacht war, führte ihn letztendlich vor das Aichacher Jugendgericht. Im April vor zwei Jahren hatte er in einer WhatsApp-Gruppe einen Sticker mit dem Porträt Adolf Hitlers gepostet – dazu das Wort "Bravo". Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen war er nun angeklagt.