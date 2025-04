20 Kinder bekommen von der Wasserwacht Aichach das Seepferdchen

39 Kinder mit Wasser vertraut zu machen und vom Nichtschwimmer zum Seepferdchen zu bringen – so lautete die letzten zehn Samstage das Ziel der Wasserwacht Aichach. Knapp 20 Kinder nahmen am Ende stolz ihr Seepferdchen entgegen. Stadträtin Marion Zott überreichte den frisch gebackenen Abzeichenträgern Wasserbälle der Stadt. Möglich gemacht wird der Schwimmkurs durch die ehrenamtlich aktiven Mitglieder der Wasserwacht. Der Erwachsenenschwimmkurs musste aufgrund Personalmangels entfallen. Durch die unermüdliche Unterstützung der bereits langjährig engagierten Trainer und starker Mitwirkung aus der Jugendgruppe konnte man den Kinderschwimmkurs aufrechterhalten. Diese Kurse sind essenziell, um der wachsenden Anzahl an Kindern zu begegnen, die das Schwimmen nicht beherrschen. Mit über 100 Kindern auf der Warteliste wird die Wasserwacht weiterhin ihr Bestes geben, damit es auch künftig viele sichere Schwimmer gibt.

