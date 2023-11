Aichach

06:30 Uhr

200 Euro bringen einen Ortsschilder-Dieb erneut auf die Anklagebank

2022 wurden im Raum Aichach diverse Ortsschilder wie das am Schneitbacher Weg gestohlen. In einer Nacht im August verschwanden weitere acht Ortsschilder. Die Diebe standen später vor Gericht - einer von ihnen nun zum zweiten Mal.

Ein junger Mann steht im Frühjahr wegen des Diebstahls von Ortsschildern in Aichach vor Gericht. Nun muss er in gleicher Angelegenheit wieder antreten.

Von Gerlinde Drexler

Eine Schnapsidee hatten im vergangenen Jahr vier junge Männer, als sie nach einer Party auf Tour gingen und im Raum Aichach Ortsschilder abschraubten. Insgesamt acht Stück montierten sie nachts ab. Einen Großteil der Schilder brachten sie bald wieder zurück. Vor dem Jugendgericht in Aichach mussten sie sich im Frühjahr trotzdem wegen Diebstahls verantworten. Die Richterin stellte die Verfahren gegen Auflagen ein. Nun saß ein Mitglied des Quartetts, ein 20-Jähriger, erneut vor ihr. Er hatte vergessen, die Geldauflage zu zahlen.

Den jungen Männern war nach dem Diebstahl schnell aufgefallen, dass sie gar keine Verwendung für die Ortsschilder hatten. So brachten sie die Beute Stück für Stück wieder an ihren Platz zurück. Den Schaden von insgesamt 2600 Euro hatten sich die vier aufgeteilt und bereits vor der Verhandlung im Frühjahr bezahlt. Unter anderem, weil die vier Reue gezeigt hatten, sah Nicole Jehl von der Jugendgerichtshilfe damals keinen Grund für große erzieherische Maßnahmen. Auch die Staatsanwaltschaft wollte den vieren, die damals in der Endphase ihrer Ausbildung steckten und in soliden familiären Verhältnissen lebten, keine Steine in den Weg legen.

