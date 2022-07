2023 trägt der Schützengau Aichach wieder ein Gauschießen aus

Plus Bei der Versammlung des Schützengaus Aichach geht es um viele Termine in den kommenden Monaten. Im Herbst soll es wieder ein Gaukönigsschießen geben.

2023 soll es im Schützengau Aichach wieder ein Gauschießen geben. Das kündigte Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir bei der Versammlung im Gasthof Burghof in Oberwittelsbach an. 2020, 2021 und 2022 hatte es nicht stattfinden können. Ausrichten werden es die Jägerblutschützen Inchenhofen. Bereits im Herbst soll ein Gaukönigsschießen stattfinden. Über Ort und Zeitpunkt wird noch informiert.