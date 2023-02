Aichach

vor 33 Min.

2024 könnte im "Himmelreich" Baurecht bestehen

Plus Von den Baugebieten, die derzeit in Aichach im Gespräch sind, ist das Ecknacher an der Himmelreichstraße am weitesten. In Oberbernbach stehen Untersuchungen aus.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Bauplätze in Aichach sind Mangelware. Bauwillige warten deshalb ungeduldig darauf, dass sich da etwas tut. Im Bauausschuss des Stadtrats berichtete nun Michael Thalhofer, stellvertretender Bauamtsleiter, auf eine Anfrage der CSU über den Sachstand bei den einzelnen beantragten Baugebieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen